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AMD Ryzen 9 3950X против Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 9 3950X
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 9 3950X
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X на 3.5 ГГц или Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 3950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1282 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +60%
22806
Ryzen 7 5800X3D
14297
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +43%
38884
Ryzen 7 5800X3D
27268
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +34%
14453
Ryzen 7 5800X3D
10816
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 3950X и Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 25 ноября 2019 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 3.8 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 105 Вт
Критическая температура - 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 3950X Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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