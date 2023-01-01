AMD Ryzen 9 7940HS
- Ядер: 8
- L3-кэш: 16МБ (общий)
- TDP: 35-54 Вт
- Размер транзистора: 4 нанометров
Ryzen 9 7940HS - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP8, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 4000 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 780M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7940HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1704
Cinebench R23 (многоядерный)
15351
Geekbench 5 (одноядерный)
1898
Geekbench 5 (многоядерный)
15696
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Phoenix)
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|Частота
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|40x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|25 млрд
|Техпроцесс
|4 нанометров
|Сокет
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|3000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|TMUs
|48
|ROPs
|32
|Вычислительные блоки
|12
|TGP
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
8.12 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20