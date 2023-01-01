Intel Core i7 13700H против AMD Ryzen 9 7940HS
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 9 7940HS с 8-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7940HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +9%
1839
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +12%
17070
15215
Geekbench 5 (одноядерный)
1754
Ryzen 9 7940HS +7%
1879
Geekbench 5 (многоядерный)
12693
Ryzen 9 7940HS +23%
15552
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i7-13700H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 780M
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|40x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 780M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|3000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700H
|Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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