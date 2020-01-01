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Intel Core i3 10100F

Intel Core i3 10100F

Core i3 10100F - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 10100F в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
441
Cinebench R20 (многоядерный)
2259
Passmark CPU (одноядерный)
2646
Passmark CPU (многоядерный)
9270
Geekbench 5 (одноядерный)
1080
Geekbench 5 (многоядерный)
3969

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 10 октября 2020
Цена в момент релиза 79 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i3-10100F
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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