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Intel Core i3 10100F против AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3 10100F
Intel Core i3 10100F
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: Intel Core i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 3100 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 10100F
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10100F +10%
2701
Ryzen 3 3100
2466
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 10100F
9509
Ryzen 3 3100 +25%
11868
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10100F
4101
Ryzen 3 3100 +20%
4915

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10100F и AMD Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 октября 2020 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 79 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i3-10100F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10100F Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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