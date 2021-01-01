Core i3 1125G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics Xe G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.