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Intel Core i3 1125G4

Intel Core i3 1125G4

Core i3 1125G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics Xe G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1125G4 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2557
Passmark CPU (многоядерный)
10327
Geekbench 5 (одноядерный)
1085
Geekbench 5 (многоядерный)
3869

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4
Номер модели i3-1125G4
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Скорость шины 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

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