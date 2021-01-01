Intel Core i3 1125G4
Core i3 1125G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 900 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics Xe G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2557
Passmark CPU (многоядерный)
10327
Geekbench 5 (одноядерный)
1085
Geekbench 5 (многоядерный)
3869
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Скорость шины
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16