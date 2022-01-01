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Intel Core i3 1220P против i3 1125G4

Intel Core i3 1220P
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i3 1220P
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i3 1220P на 1.5 ГГц или i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 1220P
Причины выбрать Intel Core i3 1220P
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1524 и 1166 баллов
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1220P +39%
3515
Core i3 1125G4
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1220P +55%
15460
Core i3 1125G4
9973
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1220P +31%
1532
Core i3 1125G4
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1220P +29%
5047
Core i3 1125G4
3904
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1220P и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-P Tiger Lake UP4
Номер модели i3-1220P i3-1125G4
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.5 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 15x 9-20x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 16 12
Вычислительные блоки 64 48
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1220P
1.43 терафлопс
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1220P Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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