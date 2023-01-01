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Intel Core i3 1305U

Intel Core i3 1305U
  • Ядер: 5
  • L3-кэш: 10МБ (общий)
  • TDP: 12-15 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Core i3 1305U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 5 ядер и 6 потоков. Его базовая частота – 1600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4500 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 10 МБ.
Обратите внимание: тесты i3 1305U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1305U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1666
Cinebench R23 (многоядерный)
4312
Geekbench 5 (одноядерный)
1538
Geekbench 5 (многоядерный)
5071
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1305U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i3-1305U
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1
Потоков 2
Частота 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 5
Количество потоков 6
Частота шины 100 МГц
Множитель 16x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц
Шейдерные блоки 512
TMUs 32
ROPs 16
Вычислительные блоки 64
TGP 45 Вт
iGPU FLOPS
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1305U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

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