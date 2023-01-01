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Intel Core i3 1315U против i3 1305U

Intel Core i3 1315U
VS
Intel Core i3 1305U
Intel Core i3 1315U
Intel Core i3 1305U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1315U на 1.2 ГГц или i3 1305U с 5-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1315U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1305U and 1315U

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1315U +44%
6161
Core i3 1305U
4273
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1315U +24%
6195
Core i3 1305U
4992
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1315U и i3 1305U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i3-1315U i3-1305U
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 1
Потоков 4 2
Частота 1.2 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 0.9 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 6 5
Количество потоков 8 6
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 16x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 64 64
TGP 45 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1315U
1.43 терафлопс
Core i3 1305U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1315U Сайт Intel Core i3 1305U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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