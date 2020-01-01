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Intel Core i5 10210U

Intel Core i5 10210U

Core i5 10210U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1528, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 10210U в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Cinebench R20 (многоядерный)
1275
Passmark CPU (одноядерный)
2241
Passmark CPU (многоядерный)
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
3024

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 21 августа 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i5-10210U
Сокет BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 16x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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