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Intel Core i5 10210U против i3 1215U

Intel Core i5 10210U
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Core i5 10210U
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and 10210U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1521 и 965 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10210U
2923
Core i3 1215U +87%
5479
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10210U
2220
Core i3 1215U +58%
3511
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10210U
6396
Core i3 1215U +79%
11445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210U
3114
Core i3 1215U +48%
4616
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10210U и i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-U
Номер модели i5-10210U i3-1215U
Сокет BGA-1528 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 620 UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 8
Частота 1.6 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 16
Вычислительные блоки 24 64
TGP 15 Вт 45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10210U
0.38 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210U Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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