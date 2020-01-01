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Intel Core i5 1035G1

Intel Core i5 1035G1

Core i5 1035G1 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1526, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 1000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 3600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics G1, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 1035G1 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1365
Passmark CPU (одноядерный)
2362
Passmark CPU (многоядерный)
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
3592

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 августа 2019
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake
Номер модели i5-1035G1
Сокет BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 10x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 3.0
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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