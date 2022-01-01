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Intel Core i5 1035G1 против i3 1215U

Intel Core i5 1035G1
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1035G1 на 1.0 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and 1035G1
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 1096 баллов
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1035G1
4193
Core i3 1215U +30%
5463
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1035G1
2281
Core i3 1215U +58%
3605
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1035G1
7633
Core i3 1215U +64%
12507
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1035G1
1094
Core i3 1215U +32%
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1035G1
2892
Core i3 1215U +31%
3799
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1035G1 и i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Alder Lake-U
Номер модели i5-1035G1 i3-1215U
Сокет BGA-1526 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics G1 UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 8
Частота 1.0 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 32 32
ROPs 4 16
Вычислительные блоки - 64
TGP 15 Вт 45 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 1035G1
н/д
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1035G1 Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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