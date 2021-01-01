Intel Core i5 11260H
Core i5 11260H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
3865
Geekbench 5 (одноядерный)
1257
Geekbench 5 (многоядерный)
5971
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Номер модели
|i5-11260H
|Сокет
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|2.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20