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Intel Core i5 1230U

Intel Core i5 1230U

Core i5 1230U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 1230U в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2923
Passmark CPU (многоядерный)
9868
Geekbench 5 (одноядерный)
1462
Geekbench 5 (многоядерный)
5924

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 1230U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U
Номер модели i5-1230U
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 12
Частота 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 10x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц
Шейдерные блоки 640
TMUs 40
ROPs 20
Вычислительные блоки 80
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1230U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 14

Конкуренты

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