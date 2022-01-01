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Intel Core i5 1235U против i5 1230U

Intel Core i5 1235U
VS
Intel Core i5 1230U
Intel Core i5 1235U
Intel Core i5 1230U

Что лучше: Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 1230U на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1230U and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1230U
  • На 40% ниже чем у Core i5 1235U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +20%
3522
Core i5 1230U
2923
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U +45%
14266
Core i5 1230U
9868
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и i5 1230U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-U
Номер модели i5-1235U i5-1230U
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 12
Частота 1.3 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 10x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 850 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
Core i5 1230U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U Сайт Intel Core i5 1230U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 14

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Комментарии

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