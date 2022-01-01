Intel Core i5 1235U против i5 1230U
Что лучше: Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 1230U на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1230U
- На 40% ниже чем у Core i5 1235U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1438
Cinebench R23 (многоядерный)
5071
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +20%
3522
2923
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U +45%
14266
9868
Geekbench 5 (одноядерный)
1446
Core i5 1230U +1%
1462
Geekbench 5 (многоядерный)
5690
Core i5 1230U +4%
5924
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i5-1235U
|i5-1230U
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.3 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13x
|10x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|850 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1235U
|Сайт Intel Core i5 1230U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|14
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1