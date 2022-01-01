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Intel Core i5 12400F

Intel Core i5 12400F

Core i5 12400F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12400F в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1705
Cinebench R23 (многоядерный)
12060
Passmark CPU (одноядерный)
3561
Passmark CPU (многоядерный)
19672
Geekbench 5 (одноядерный)
1694
Geekbench 5 (многоядерный)
8775

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i5-12400F
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i5 10600K или Core i5 12400F
2. Core i5 10400F или Core i5 12400F
3. Ryzen 5 5600X или Core i5 12400F
4. Ryzen 7 5800X или Core i5 12400F
5. Core i7 11700K или Core i5 12400F
6. Core i5 11600K или Core i5 12400F
7. Core i5 11400F или Core i5 12400F
8. Core i5 12600K или Core i5 12400F
9. Core i5 12400 или Core i5 12400F

Комментарии

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