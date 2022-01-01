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Intel Core i5 12400F против i3 12100F

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i5 12400F
Intel Core i3 12100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • На 11% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +43%
11965
Core i3 12100F
8367
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +35%
19482
Core i3 12100F
14477
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i5-12400F i3-12100F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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