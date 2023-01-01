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Intel Core i5 13450HX

Intel Core i5 13450HX

Core i5 13450HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1964, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (16EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 13450HX в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
12639
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 13450HX

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i5-13450HX
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6
Потоков 12
Частота 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 10
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 18x
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 16
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13450HX
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i5 13450HX и Intel Core i5 13600HX
2. Intel Core i5 13450HX и Intel Core i5 13500HX
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