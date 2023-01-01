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Intel Core i5 13450HX против AMD Ryzen 5 7645HX

Intel Core i5 13450HX
VS
AMD Ryzen 5 7645HX
Intel Core i5 13450HX
AMD Ryzen 5 7645HX

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 13450HX на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 5 7645HX с 6-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7645HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7645HX and 13450HX
Причины выбрать Intel Core i5 13450HX
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7645HX
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13450HX +13%
16959
Ryzen 5 7645HX
14976
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13450HX +24%
12676
Ryzen 5 7645HX
10190
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13450HX и AMD Ryzen 5 7645HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Dragon Range)
Номер модели i5-13450HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 40x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 FL1
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Radeon 610M
Частота GPU 350 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 16 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13450HX
0.382 терафлопс
Ryzen 5 7645HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13450HX Сайт AMD Ryzen 5 7645HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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