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Intel Core i7 10700KF

Intel Core i7 10700KF

Core i7 10700KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 10700KF в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
Cinebench R20 (многоядерный)
5229
Geekbench 5 (одноядерный)
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
8864

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 10700KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 349 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i7-10700KF
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 38x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700KF
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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