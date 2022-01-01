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Intel Core i7 12800H

Intel Core i7 12800H

Core i7 12800H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 3700 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4800 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 12800H в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1807
Geekbench 5 (многоядерный)
12688

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 12800H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H
Номер модели i7-12800H
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU)

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12800H
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 28

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