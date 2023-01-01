Intel Core i7 13700H против i7 12800H
Что лучше: Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 12800H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13700H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +2%
1849
1813
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +8%
17101
15797
Passmark CPU (одноядерный)
3531
Passmark CPU (многоядерный)
24597
Geekbench 5 (одноядерный)
1767
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H +6%
12981
12221
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 декабря 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-H
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-13700H
|i7-12800H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|24x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i7 12800H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
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