Intel Core i7 1360P

Ядер: 12

12 L3-кэш: 18МБ (общий)

18МБ (общий) TDP: 20-28 Вт

20-28 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Core i7 1360P - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 12 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.