Core i7 13620H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.