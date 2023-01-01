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Intel Core i7 13620H

Intel Core i7 13620H

Core i7 13620H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 13620H в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1839
Cinebench R23 (многоядерный)
15551
Geekbench 5 (одноядерный)
1741
Geekbench 5 (многоядерный)
10228
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 13620H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i7-13620H
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6
Потоков 12
Частота 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 10
Количество потоков 16
Частота шины 100 МГц
Множитель 24x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Шейдерные блоки 512
TMUs 32
ROPs 16
Вычислительные блоки 64
TGP 45 Вт
iGPU FLOPS
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-5200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13620H
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

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