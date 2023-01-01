Intel Core i7 13620H
Core i7 13620H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1839
Cinebench R23 (многоядерный)
15551
Geekbench 5 (одноядерный)
1741
Geekbench 5 (многоядерный)
10228
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-13620H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
Процессор
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|16
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|24x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|TMUs
|32
|ROPs
|16
|Вычислительные блоки
|64
|TGP
|45 Вт
iGPU FLOPS
1.43 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-5200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13620H
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28