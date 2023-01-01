Intel Core i7 13620H против i5 13420H
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц или i5 13420H с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13620H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13620H
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13620H +7%
1813
1699
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H +26%
15977
12690
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13620H +3%
1730
1680
Geekbench 5 (многоядерный)
10459
Core i5 13420H +4%
10880
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-13620H
|i5-13420H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|UHD Graphics (48EU)
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|1.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|16
|-
|Вычислительные блоки
|64
|-
|TGP
|45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-5200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13620H
|Сайт Intel Core i5 13420H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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