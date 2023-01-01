Главная > Core i7 13700F: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i7 13700F

Intel Core i7 13700F

Core i7 13700F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5100 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 13700F в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2045
Cinebench R23 (многоядерный)
28590
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 13700F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i7-13700F
Интегрированная графика Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8
Потоков 16
Частота 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8
Потоков 8
Частота 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 16
Количество потоков 24
Частота шины 100 МГц
Множитель 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700F
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700F или Intel Core i7 13700F
2. Intel Core i5 13600K или Intel Core i7 13700F
3. Intel Core i7 13700K или Intel Core i7 13700F
4. Intel Core i9 13900K или Intel Core i7 13700F
5. Intel Core i7 13700 или Intel Core i7 13700F
6. Intel Core i7 13700KF или Intel Core i7 13700F
7. AMD Ryzen 7 7700 или Intel Core i7 13700F
8. Intel Core i9 13900F или Intel Core i7 13700F
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i7 13700F? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры