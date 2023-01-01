Что лучше: Intel Core i7 13700F на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i7 13700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.