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Intel Core i7 13800H

Intel Core i7 13800H

Core i7 13800H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 13800H в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1883
Cinebench R23 (многоядерный)
19090
Geekbench 5 (одноядерный)
1883
Geekbench 5 (многоядерный)
13906
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 13800H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i7-13800H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6
Потоков 12
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8
Потоков 8
Частота 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц
Общее
Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13800H
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Intel Core i7 13800H или i7 12800H
2. Intel Core i7 13800H или AMD Ryzen 7 6800H
3. Intel Core i7 13800H или i9 12900H
4. Intel Core i7 13800H или i7 13700H
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