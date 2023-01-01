Intel Core i7 13800H против i7 13700H
Что лучше: Intel Core i7 13800H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 48.0) или i7 13700H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13800H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13800H
- На 921% выше частота в Turbo Boost (48 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13800H +2%
1877
1849
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13800H +11%
18901
17101
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13800H +6%
1879
1767
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13800H +7%
13946
12981
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2023
|1 декабря 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-H
|Raptor Lake-H
|Номер модели
|i7-13800H
|i7-13700H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|48 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|24x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1100-1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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