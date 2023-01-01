Intel Core i7 13850HX

Ядер: 20

20 L3-кэш: 30МБ (на ядро)

30МБ (на ядро) TDP: 45-55 Вт

45-55 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Core i7 13850HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1964, который имеет 20 ядер и 28 потоков. Его базовая частота – 2100 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.