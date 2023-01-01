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Intel Core i7 13850HX против i7 13800H

Intel Core i7 13850HX
VS
Intel Core i7 13800H
Intel Core i7 13850HX
Intel Core i7 13800H

Что лучше: 20-ядерный Intel Core i7 13850HX на 2.1 ГГц или i7 13800H с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13850HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13800H and 13850HX
Причины выбрать Intel Core i7 13850HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13850HX +33%
25119
Core i7 13800H
18942
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13850HX +25%
38546
Core i7 13800H
30922
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13850HX +28%
17778
Core i7 13800H
13910
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13850HX и i7 13800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13850HX i7-13800H
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 12 8
Потоков 12 8
Частота 1.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4 ГГц
Общее
Количество ядер 20 14
Количество потоков 28 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13850HX
0.74 терафлопс
Core i7 13800H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13850HX Сайт Intel Core i7 13800H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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