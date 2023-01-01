Что лучше: 20-ядерный Intel Core i7 13850HX на 2.1 ГГц или i7 13800H с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.