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Intel Core i9 10900

Intel Core i9 10900

Core i9 10900 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 10 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 20 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 10900 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
521
Cinebench R20 (многоядерный)
5864
Passmark CPU (одноядерный)
3066
Passmark CPU (многоядерный)
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
10290

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 10900

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 439 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели i9-10900
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 20
Частота 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 28x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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