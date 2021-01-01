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Intel Core i9 10900 против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i9 10900
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i9 10900
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 10900
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1286 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900
3121
Ryzen 9 5900 +15%
3585
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900
21209
Ryzen 9 5900 +81%
38476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900
1294
Ryzen 9 5900 +25%
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900
9892
Ryzen 9 5900 +10%
10900

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900 и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 439 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i9-10900 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 20 24
Частота 2.8 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900 Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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