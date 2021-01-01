Core i9 11980HK - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.