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Intel Core i9 11980HK

Intel Core i9 11980HK

Core i9 11980HK - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 11980HK в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
585
Cinebench R20 (многоядерный)
5054
Geekbench 5 (одноядерный)
1655
Geekbench 5 (многоядерный)
8763

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 11980HK

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 11 мая 2021
Цена в момент релиза 583 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake
Номер модели i9-11980HK
Сокет BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 2.6-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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