Intel Core i9 11980HK
Core i9 11980HK - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1449, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 750, а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
585
Cinebench R20 (многоядерный)
5054
Geekbench 5 (одноядерный)
1655
Geekbench 5 (многоядерный)
8763
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|583 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Номер модели
|i9-11980HK
|Сокет
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Частота
|2.6-3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 11980HK
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20