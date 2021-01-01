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Intel Core i9 11980HK против Apple M1

Intel Core i9 11980HK
VS
Apple M1
Intel Core i9 11980HK
Apple M1

Что лучше: Intel Core i9 11980HK на 2.6-3.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 11980HK
Причины выбрать Intel Core i9 11980HK
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Core i9 11980HK пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 17.05 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 11980HK +44%
592
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 11980HK +136%
5054
Apple M1
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 11980HK
1640
Apple M1 +7%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 11980HK +30%
9946
Apple M1
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 11980HK и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 11 мая 2021 20 ноября 2020
Цена в момент релиза 583 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake H45 Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-11980HK -
Сокет BGA-1787 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.6-3.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26-33x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 11980HK -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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