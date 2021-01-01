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Intel Core i9 12900KF

Intel Core i9 12900KF

Core i9 12900KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 16 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 3200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5200 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 30 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 12900KF в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1978
Cinebench R23 (многоядерный)
27078
Geekbench 5 (одноядерный)
2022
Geekbench 5 (многоядерный)
19017

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 12900KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 октября 2021
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i9-12900KF
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 16
Количество потоков 24
Частота 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900KF
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900KF или AMD Ryzen 7 5800X
2. Intel Core i9 12900KF или AMD Ryzen 9 5900X
3. Intel Core i9 12900KF или AMD Ryzen 9 5950X
4. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i7 11700K
5. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i9 11900K
6. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i9 11900KF
7. Intel Core i9 12900KF или AMD Ryzen 9 5900
8. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i7 12700KF
9. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i9 12900K
10. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i7 12700K
11. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i5 12600K
12. Intel Core i9 12900KF или Intel Core i5 12600KF

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