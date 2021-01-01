Intel Core i9 12900KF против i9 12900K
Что лучше: Intel Core i9 12900KF на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1978
Core i9 12900K +3%
2034
Cinebench R23 (многоядерный)
27078
Core i9 12900K +2%
27650
Passmark CPU (одноядерный)
4356
Passmark CPU (многоядерный)
38604
Geekbench 5 (одноядерный)
2022
2024
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900KF +3%
19017
18539
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-12900KF
|i9-12900K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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