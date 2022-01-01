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Intel Core i9 13900KF

Intel Core i9 13900KF

Core i9 13900KF - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13900KF в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1915
Cinebench R23 (многоядерный)
35269
Geekbench 5 (одноядерный)
2128
Geekbench 5 (многоядерный)
23630

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13900KF

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 27 сентября 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i9-13900K
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 24
Количество потоков 32
Частота 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KF
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i9 13900KF или Core i9 12900KF
2. Core i9 13900KF или Core i9 12900K
3. Core i9 13900KF или Core i9 13900K
4. Core i9 13900KF или Ryzen 9 7900X
5. Core i9 13900KF или Ryzen 9 7950X

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