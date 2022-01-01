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Intel Core i9 13900KF против AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i9 13900KF
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Intel Core i9 13900KF
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 13900KF
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • На 26% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 125 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KF +23%
35912
Ryzen 9 7900X
29138
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KF и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 24
Частота 3.0 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KF Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Конкуренты

1. Intel Core i9 13900KF или Intel Core i9 12900K
2. Intel Core i9 13900KF или Intel Core i9 13900K
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4. AMD Ryzen 9 7900X или Intel Core i9 9900K
5. AMD Ryzen 9 7900X или AMD Ryzen 9 5950X
6. AMD Ryzen 9 7900X или AMD Ryzen 9 3900X
7. AMD Ryzen 9 7900X или Intel Core i7 13700K

Комментарии

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