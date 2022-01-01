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Intel Core i9 13900KS

Intel Core i9 13900KS

Core i9 13900KS - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 24 ядра и 32 потока. Его базовая частота – 3200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 6000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 770, а размер кэша 3-го уровня составляет 36 МБ.

Обратите внимание: тесты i9 13900KS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13900KS в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2339
Cinebench R23 (многоядерный)
40860
Geekbench 5 (одноядерный)
2281
Geekbench 5 (многоядерный)
26278

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13900KS

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S
Номер модели i9-13900KS
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 24
Количество потоков 32
Частота 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да

Другое

Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

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