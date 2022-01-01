Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900KS vs Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 13900KS против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 13900KS
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i9 13900KS
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KS на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900KS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 13900KS
Причины выбрать Intel Core i9 13900KS
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 16.5 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 12% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 150 vs 170 Ватт
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (6 ГГц против 5.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KS +8%
41321
Ryzen 9 7950X
38227
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KS +12%
26486
Ryzen 9 7950X
23702
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KS и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2023 29 августа 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i9-13900KS -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 32
Частота 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 6 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900KS
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

1. Intel Core i9 13900K vs Intel Core i9 13900KS
2. AMD Ryzen 9 5950X vs AMD Ryzen 9 7950X
3. Intel Core i7 12700K vs AMD Ryzen 9 7950X
4. Apple M1 Ultra vs AMD Ryzen 9 7950X
5. Intel Core i5 13600K vs AMD Ryzen 9 7950X
6. Intel Core i9 13900K vs AMD Ryzen 9 7950X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i9 13900KS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры