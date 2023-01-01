Intel Core i9 13905H

Ядер: 14

14 L3-кэш: 24МБ (общий)

24МБ (общий) TDP: 35-45 Вт

35-45 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Core i9 13905H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1792, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.