Главная > Core i9 13905H: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Core i9 13905H

Intel Core i9 13905H
  • Ядер: 14
  • L3-кэш: 24МБ (общий)
  • TDP: 35-45 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Core i9 13905H - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1792, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.
Обратите внимание: тесты i9 13905H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i9 13905H в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1924
Cinebench R23 (многоядерный)
19315
Geekbench 5 (одноядерный)
1844
Geekbench 5 (многоядерный)
14509
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i9 13905H

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели i9-13905H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6
Потоков 12
Частота 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8
Потоков 8
Частота 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота шины 100 МГц
Множитель 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1792
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Шейдерные блоки 768
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 96
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13905H
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 28

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900H против Intel Core i9 13905H
2. Apple M2 против Intel Core i9 13905H
3. Intel Core i7 13700H против Intel Core i9 13905H
4. Apple M2 Pro против Intel Core i9 13905H
5. Apple M2 Max против Intel Core i9 13905H
6. Intel Core i9 13980HX против Intel Core i9 13905H
7. Intel Core i9 13900H против Intel Core i9 13905H
8. Intel Core i9 13900HX против Intel Core i9 13905H
9. AMD Ryzen 9 7940HS против Intel Core i9 13905H
10. Intel Core i9 13950HX против Intel Core i9 13905H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Core i9 13905H? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры