Главная > Сравнения CPU > Core i9 13905H vs Core i9 13900HX

Intel Core i9 13905H против i9 13900HX

Intel Core i9 13905H
VS
Intel Core i9 13900HX
Intel Core i9 13905H
Intel Core i9 13900HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13905H на 2.6 ГГц или i9 13900HX с 24-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13905H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900HX and 13905H
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2025 и 1848 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13905H
19648
Core i9 13900HX +43%
28117
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13905H
14649
Core i9 13900HX +43%
20966
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13905H и i9 13900HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13905H i9-13900HX
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 16
Потоков 8 16
Частота 1.9 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 14 24
Количество потоков 20 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 22x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1792 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1650 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13905H
1.69 терафлопс
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13905H Сайт Intel Core i9 13900HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 13905H vs Apple M2
2. Intel Core i9 13905H vs Apple M2 Max
3. Intel Core i9 13905H vs i7 13700H
4. Intel Core i9 13905H vs i9 13900H
5. Intel Core i9 13905H vs i9 13950HX
6. Intel Core i9 13900HX vs i9 13900K
7. Intel Core i9 13900HX vs i9 12900H
8. Intel Core i9 13900HX vs i9 13980HX
9. Intel Core i9 13900HX vs i9 13900H
10. Intel Core i9 13900HX vs AMD Ryzen 9 7945HX
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 13900HX или i9 13905H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры