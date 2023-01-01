Intel Processor N200
- Ядер: 4
- L3-кэш: 6МБ (общий)
- TDP: 6 Вт
- Размер транзистора: 10 нанометров
Processor N200 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1264, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 0 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.
Обратите внимание: тесты Intel Processor N200 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
694
Cinebench R23 (многоядерный)
2320
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Geekbench 5 (многоядерный)
2146
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Номер модели
|N200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32 EU)
Процессор
|Частота
|0 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|37x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1264
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|32
|TGP
|45 Вт
iGPU FLOPS
0.74 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|1
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N200
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9