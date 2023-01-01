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Intel Processor N200 против Core i3 N305

Intel Processor N200
VS
Intel Core i3 N305
Intel Processor N200
Intel Core i3 N305

Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N200 на 0 ГГц или Core i3 N305 с 8-ядрами на 0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor N200 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N305 and N200
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 809 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N200
2289
Core i3 N305 +56%
3572
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor N200
2127
Core i3 N305 +116%
4601
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N200 и Core i3 N305

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели N200 i3-N305
Интегрированная графика UHD Graphics (32 EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Частота 0 ГГц 0 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 4 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 18x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 2МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 9-15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32 EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Processor N200
0.74 терафлопс
Core i3 N305
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 1
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N200 Сайт Intel Core i3 N305
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 9

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Комментарии

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