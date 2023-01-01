Intel Processor U300

Ядер: 5

5 L3-кэш: 8МБ (общий)

8МБ (общий) TDP: 12-15 Вт

12-15 Вт Размер транзистора: 10 нанометров

Processor U300 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 5 ядер и 6 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (48 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.