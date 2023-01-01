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Intel Processor U300

Intel Processor U300
  • Ядер: 5
  • L3-кэш: 8МБ (общий)
  • TDP: 12-15 Вт
  • Размер транзистора: 10 нанометров
Processor U300 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 5 ядер и 6 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (48 EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Обратите внимание: тесты Intel Processor U300 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Processor U300 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1574
Cinebench R23 (многоядерный)
4127
Geekbench 5 (одноядерный)
1575
Geekbench 5 (многоядерный)
4831
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Processor U300

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 3 января 2023
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Raptor Lake
Номер модели U300
Интегрированная графика UHD Graphics (48 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1
Потоков 2
Частота 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4
Потоков 4
Частота 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 5
Количество потоков 6
Частота шины 100 МГц
Множитель 12x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров
Сокет BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU)
Boost частота GPU 1100 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor U300
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

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