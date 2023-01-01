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Intel Processor U300 против AMD Ryzen 3 7320U

Intel Processor U300
VS
AMD Ryzen 3 7320U
Intel Processor U300
AMD Ryzen 3 7320U

Что лучше: 5-ядерный Intel Processor U300 на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 3 7320U с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Intel Processor U300 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7320U and U300
Причины выбрать Intel Processor U300
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1572 и 1028 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Processor U300 +40%
1574
Ryzen 3 7320U
1125
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Processor U300 +52%
1575
Ryzen 3 7320U
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Processor U300 +29%
4831
Ryzen 3 7320U
3757
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor U300 и AMD Ryzen 3 7320U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 2 (Mendocino)
Номер модели U300 -
Интегрированная графика UHD Graphics (48 EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 1 4
Потоков 2 8
Частота 1.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 5 4
Количество потоков 6 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 24x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU) Radeon 610M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Processor U300
н/д
Ryzen 3 7320U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5500
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor U300 Сайт AMD Ryzen 3 7320U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 4

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