Acer Nitro V 15 (ANV15-51) против Nitro 16 (AN16-51) 2023
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
- Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2.1 и 2.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (869 и 1008 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
- На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15144 vs 12811 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.8 кг
|Размеры
|362.3 x 239.8 x 23.5 мм
|360.17 x 279.9 x 25.9-27.9 мм
|Площадь
|869 см2
|1008 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.2%
|~73.6%
|Боковые рамки
|8.5 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Материал
|Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|165°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6178 об/мин
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|-
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Nitro 16 (AN16-51) 2023
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Nitro V 15 (ANV15-51)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|82%
|Охват DCI-P3
|-
|85%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|135 Вт
|230 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|820 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2498
Geekbench 6 (многоядерный)
11675
Cinebench R23 (одноядерный)
1879
Cinebench R23 (многоядерный)
12811
15144
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|7.8 терафлопс
|9.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Производительность GPU
7.8 терафлопс
9.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|~80 дБ
|Микрофонов
|1
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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