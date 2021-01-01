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Apple MacBook Pro 15 (2018) против Pro 13 (Intel, 2020)

69 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2018)
VS
67 из 100
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
Apple MacBook Pro 15 (2018)
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 15 (2018) и Pro 13 (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (83 и 58 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2347 vs 1878 баллов
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.4 и 1.83 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 841 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 15 (2018)
vs
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

Корпус

Вес 1.83 кг 1.4 кг
Ширина 349.3 мм 304.1 мм
Высота 240.7 мм 212.4 мм
Толщина 15.5 мм 15.6 мм
Площадь 841 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~79.4%
Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6500 об/мин 6200 об/мин
Уровень шума 47 дБ 42.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.4 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 221 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1333:1 1600:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 77.4%
Время отклика 35 мс 40 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 12.96 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 87 Вт 61 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 369 граммов 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 9 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 0 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 192 512
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MacBook Pro 15 (2018)
0.38 терафлопс
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2400 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 85 дБ 80.1 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1 4x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер 16.0 x 9.9 см 11.1 x 6.6 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет

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