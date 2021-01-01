Apple MacBook Pro 15 (2018) против Pro 13 (Intel, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018)
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (83 и 58 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2347 vs 1878 баллов
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
- Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.4 и 1.83 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 841 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.83 кг
|1.4 кг
|Ширина
|349.3 мм
|304.1 мм
|Высота
|240.7 мм
|212.4 мм
|Толщина
|15.5 мм
|15.6 мм
|Площадь
|841 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~79.4%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|6500 об/мин
|6200 об/мин
|Уровень шума
|47 дБ
|42.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.4 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|221 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1333:1
|1600:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|77.4%
|Время отклика
|35 мс
|40 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|12.96 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|87 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|369 граммов
|276 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|9 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1211
Geekbench 5 (многоядерный)
4842
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
2347
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.38 терафлопс
|0 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|192
|512
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|85 дБ
|80.1 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|4x USB 3.1
|4x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.7 мм
|1 мм
|Размер
|16.0 x 9.9 см
|11.1 x 6.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1